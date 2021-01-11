İranlı bilim insanların terör sanıklarının mahkemesi Nisan ayında düzenlenecek

Avukat Sumeyye Efzeli Niku, düzenlenen toplantıda 15 avukatın teröre şehit giden nükleer bilim insanlarını 15 avukat temsil ettiğini belirtti.

Niku, Tahran Şehit Beheşti Adliyesi 55. Şubesinde açılan dava dosyasında ABD Cumhurbaşkanı ve Siyonist rejim başbakanı, bu iki rejimin dışişleri ve hazine bakanlığı yetkilileri aleyhinde dava açıldığını belirtti.

Davada 11 davacı ve 32 davalı olduğunu ifade eden Niku, ABD ve Siyonist rejimlerinin bu terörlerin esas müsebbipleri olduklarını belirtti.

Niku, 19 terörle mücadele konvansiyonu ve 34 BM kararında terörle mücadelenin vurgulandığını ve ABD hükümetinin bunların çoğuna taraf olduğunu ifade ederek, İranlı bilim insanları aleyhine yapılan eylemlerin terör olduğunu ispatlanmış olduğunu söyledi.

İranlı nükleer bilim insanları aleyhimdeki terör eylemlerinin İran’ın nükleer enerjiye ulaşmasını engellemek için yapıldığını ifade eden Niku, bu eylemlerin tüm uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi.

Niku, ABD ve bölgede cinayetlerde iştirak edenlerin diğer ülkelerin işbirliği ile varlıklarının şehitlerin ailelerine verilmek için müsadere edilebileceğini söyledi.

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2012