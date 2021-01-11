İran, yıllık iki milyar dolar bakır kablo ihracat kapasitesine sahiptir

İran Elektrik Sanayi Sendikası yetkkililerinden Alireza Kolahi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, uluslararası ambargoların olmaması durumunda İran’ın en az iki milyar dolar bakır kablo ihraç edebileceğini belirtti.

Kolahi, İran’ın bu alandaki üretim kapasitesinin 2.5 ile 3 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Kolahi, İran’ın en büyük ihracat pazarlarının Irak, Afganistan, Türkmenistan, Umman ve Arabistan olduğunu belirtti ve ambargolar döneminde Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan gibi pazarların İran’ın elinden çıktığını söyledi.

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