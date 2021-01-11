11 Oca 2021 15:50
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İran bu yılın ilk 9 ayında dünyaya 58 milyon ton mal ihraç etti

İran bu yılın ilk 9 ayında dünyaya 58 milyon ton mal ihraç etti

Tahran, İRNA- İran'ın en önemli hedefi ve en büyük ihracat varlığının komşu ülkeler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 'Hükümet olarak, başta ihracat olmak üzere ticaret koşullarının iyileştirilmesi için her türlü bir destek sunmaktan geri durmayacağız' dedi.

24. İhracatçıları Onurlandırma Töreni'nde konuşan Cihangiri, 'Bu yılın ilk 9 ayında 110 milyon ton malın dünyanın farklı bölgeleri ile ticareti gerçekleşti' diye belirtti.

ABD'nin İran limanlarını, gemi yapımını ve demirlemesini ambargo listesine koyduğunu söyleyen Cihangiri, son dokuz ayda 58 milyon ton malın ihraç edildiğini belirterek, ihracatçıların bu dönemde gerekli para birimini sağlayarak ülke ekonomisini yönettiğini ifade etti.

Komşu ülkelerin İran'ın en önemli hedefi ve en büyük ihracat sermayesi olduğunu dile getiren Cihangiri, 'Bilgi tabanlı firmalarca ihracatın atırılmasını gündeme getirmeliyiz, zira ilk 9 ayda yapılan 25 milyar dolarlık ihracat, ülkenin mevcut kapasitesinin altındadır' değerlendirmesini yaptı.

İş adamları ve girişimcileri ticaret sorunlarına uygun çözümler önermeye çağıran Cihangiri, hükümetin ticaret koşullarını, özellikle de ihracatı iyileştirmek için her türlü desteği sunmaktan geri durmayacağını kaydetti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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