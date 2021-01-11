İran bu yılın ilk 9 ayında dünyaya 58 milyon ton mal ihraç etti

24. İhracatçıları Onurlandırma Töreni'nde konuşan Cihangiri, 'Bu yılın ilk 9 ayında 110 milyon ton malın dünyanın farklı bölgeleri ile ticareti gerçekleşti' diye belirtti.

ABD'nin İran limanlarını, gemi yapımını ve demirlemesini ambargo listesine koyduğunu söyleyen Cihangiri, son dokuz ayda 58 milyon ton malın ihraç edildiğini belirterek, ihracatçıların bu dönemde gerekli para birimini sağlayarak ülke ekonomisini yönettiğini ifade etti.

Komşu ülkelerin İran'ın en önemli hedefi ve en büyük ihracat sermayesi olduğunu dile getiren Cihangiri, 'Bilgi tabanlı firmalarca ihracatın atırılmasını gündeme getirmeliyiz, zira ilk 9 ayda yapılan 25 milyar dolarlık ihracat, ülkenin mevcut kapasitesinin altındadır' değerlendirmesini yaptı.

İş adamları ve girişimcileri ticaret sorunlarına uygun çözümler önermeye çağıran Cihangiri, hükümetin ticaret koşullarını, özellikle de ihracatı iyileştirmek için her türlü desteği sunmaktan geri durmayacağını kaydetti.

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