İran Atom Enerjisi Kurumu, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili yasayı tekniki olarak uygulamaktadır

İslami Şura Meclisi tarafından onaylanan yaptırımların kaldırılmasına ve İran halkının çıkarlarının korunmasına yönelik stratejik eylem yasasına atıfta bulunan Kemalvendi, 'Atom Enerjisi Kurumu, teknik çalışmalarını bu kanun çerçevesinde takip ediyor ve biz bu kanunun teknik konularını uygulamaktayız' dedi.

Diğer tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde UAEK müfettişlerinin görevden alınmalarına ilişkin bazı açıklamalara değinen Kemalvendi, 'Bu yasaya göre, yaptırımlar kaldırılmazsa, Ek Protokol'ün gönüllü uygulaması uygun zamanda durdurulacak ve bu UAEK müfettişlerinin sınır dışı edilmesi anlamına gelmez' ifadesini kullandı.

UAEK denetimlerinin farklı seviyelerini hatırlatan Kemalvendi, 'UAEK denetimlerinin bir kısmı koruma önlemleri, diğer kısmı ise Ek Protokole uygundur ve Ek Protokolün uygulanması durdurulursa Ek Protokol ile ilgili denetimler durdurulacaktır' diye belirtti.

Kemalvendi, 'Atom Enerjisi Kurumu, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na tebliğ ettiği kanun uyarınca yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirme işlemini uyglamaya başlamış ve IR2M santrifüjlerin kurulumu da başlamıştır' diye ekledi.

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