İran, Nevruz bayramı öncesi Hindistan, Çin ve Rusya'dan 2 milyon doz aşı ithal edecek

Tıp Kurumu'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Zaferkendi, 'Pfizer ve Moderna aşıları, yüksek fiyat, ulaşım sorunları ve ihtiyaç duydukları soğuk hav deposu nedeniyle İran'ın gündeminde hiçbir zaman olmamıştır ama İsveç'te üretilen ve İngiltere'nin Oxford kentinde sadece bilimsel çalışmalar yapılmış ve İran'da saklanabilen Astraznka aşısı satın alınabilir. Astrazenka, yapılan sözleşme kapsamında Hindistan, Çin ve Rusya'da da üretiliyor ve bu aşının çeşitli kaynaklardan satın alınması gündemde' dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Nevruz bayramı öncesi çeşitli kaynaklardan yaklaşık 2 milyon doz korona aşıyı ithal etmeyi planladığını ifade eden Zaferkendi, 'Çünkü ülkede aşı üretimi ve Küba ile ortak aşı üretimi daha fazla zaman alacak' diye belirtti.

Zaferkendi, 'Şu anda dünyada korona aşısı üreten 290 firma var. Bu aşılar çeşitli şekillerde gelir ve MRNA proteini ile zayıflatılabilir veya inaktive edilebilir.Önemli olan, Rusya veya Çin dahil herhangi bir ülkede üretilebilen aşı formülüdür.BAE ve Bahreyn gibi komşu ülkelerimizin birçoğu da Çin'den aşı aldı ve Türkiye Çin'den 50 milyon aşı satın aldı ve üretim kaynakları verildiğinde hiçbir ülkenin tek kaynaktan aşı alması kesinlikle yeterli olmayacaktır' diye ekledi.