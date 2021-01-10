Bu yılın ilk 9 ayında 512 milyon dolarlık bakır katot ihracatı yapıldı

İhraç edilen her bir ton bakır katotun ortalama fiyatı 6 bin 394 dolardı. Bakır katotlar yüksek saflıkta bakır ürünlerin üretiminde hammadde olarak ve bakır alaşımları için kullanılır. Bakır katotlar, pirinç, bronz ve alaşımlı çelik gibi alaşımların üretiminde ve tel, kablo ve trafo endüstrilerinin yanında da kullanılmaktadır.

Sanayi Bakanlığı'nın ön verilerine göre bu yılın ilk dokuz ayında bakır katot üretim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %9 artışla 192 bin tona ulaştı.

Bu yılın ilk sekiz aylık döneminde de bakır katot üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.1 artarak 188.9 bin tona ulaştı.

Tahran Ticaret Odası, dış ticaret istatistiklerine ilişkin raporunda bu yılın ilk dokuz ayında Irak'a ihracat hariç 30 ana ihracat kaleminden katot ve bakır katot parça ihracatının tabloda altıncı sırada yer aldığını bildirdi.

İran'ın Çin'e yaptığı ihracatın yaklaşık 292.5 milyon dolarının (bu ülkeye yapılan toplam ihracatın yüzde 6.6'sına eşit) rafine bakır katot ve katot parçalarının ihracatına ayrıldığını gösterdi.

Gümrük istatistiklerine göre bu yılın ilk sekiz ayında 45.6 bin ton rafine bakır katot ve katot parçası, ton başına 6 bin 414 dolar ortalama fiyatla Çin'e ihraç edildi.

Yine bu yılın ilk 8 ayında İran'dan petrol dışı ithalatında Hintliler 65.4 milyon dolar ile katot ve katot parçalarının satın alınmasında en büyük payı aldılar. Hindistan, bu yılın ilk sekiz ayında İran'dan yaklaşık 451 milyon dolar değerinde petrol dışı mal satın aldı ve bunların ilk payı rafine bakır katot ve katot parçaları olarak yüzde 14,5'e tekabül etti.

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