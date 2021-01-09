Erdebil takımı Alman Satranç Ligi şampiyonu oldu

Almanya Satranç Ligi turnuvası, dünyanın birçok noktasından 10 güçlü takım ve 116 profesyonel oyuncunun katılımıyla sanal olarak düzenlendi. Erdebil ilinin satranç takımı, oyuncularının güçlü performansı ile 142 puanla bu turnuvanın şampiyonu oldu.

Erdebil satranççılarından 37 puanla Dariyuş Abdi ikincilik, 37 puanla Haşimi üçüncülük, 35 puanla Mirzayi beşincilik, Rahim Şeyh Ali 32 puanla altıncı, Dilavar Hüseyni Niyari 32 puanla yedincilik, Mesud Nevid 31 puanla dokuzunculuk, Mehrdad Lütfi ise 30 puanla onunculuğu elde etti.

Dikkate değer nokta, Erdebil ilinden yedi oyuncunun bu turnuvanın ilk 10 oyuncusu arasında yer almasıydı.

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