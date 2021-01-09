İran'dan iki film, Ürdün ve Hindistan'dan iki dile değer görüldü

Ürdün'deki 11. İnsan Onuru Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılan Cebrail adlı kısa film, en iyi kısa kurgu film ödülünü kazandı. Festivalin bu döneminde Cebrail, yarışma bölümünde Fransa, Lübnan, Kanada, İspanya, Mısır, Kolombiya, Irak, Fas, Belçika, Suriye vb. filmlerle yarıştı.
Ürdün Festivalinin 11.'si, insan onuru ve insan haklarının korunması onuruna 27 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlendi.
Öte yandan İrfan Şahbazi'nin yapımcılığını üstlendiği, Mana Paksereşt'in yönettiği kısa film olan Varis, Hindistan'da düzenlenen ilk Delhi Koronavirus Festivali'nde seçilerek onurlandırıldı.
Bu film, Kutsal Savunma Savaşı döneminden İran'da korona virüsüne karşı sağlık savunucularının varlığına kadar cihadın devamını anlatıyor.
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