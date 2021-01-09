9 Oca 2021 21:48
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İran'ın "Mavi Toprak"ına ABD ve Hindistan film festivallerinden ödül

İran'ın "Mavi Toprak"ına ABD ve Hindistan film festivallerinden ödül

Tahran, İRNA- Ali Fahr Musevi'nin yönetmenliğini yaptığı, Rıza Muhakkık'ın yapımcılığını üstlendiği "Mavi Toprak" filmi, Amerikan ve Hint festivallerinde parladı.

Mavi Toprak filmi, 11-17 Aralık tarihleri ​​arasında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Silver State Film Festivalinde En İyi Uluslararası Film dalında Uluslararası Film Ödülü'nü kazandı.

Silver State Film Festivali, bağımsız film yapımcılarını desteklemek ve farklı ülkelerden film yapımcılarının işbirliği için bir platform sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Mavi Toprak ayrıca Hindistan, Mumbai'deki Küresel Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.

Mavi Toprak'ın hikayesi şu şekildedir:

'Dr. Areş, hayatının sorunları nedeniyle bir süre dinlenmek için bir şehirden İran sınırındaki bir köye gidiyor. Her şey yolunda gidiyor, onda adalet duygusu uyanıncaya kadar'.

Muhammed Rıza Rehberi, Menuçehr Azer, Behzad Devrani, Seher Abdullahi, Feriburz Ali Ekberpur, Muhammed Cihanşahi ve Arzu Ebizade filmin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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