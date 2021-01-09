İran pirinç üretiminde dünyada 28. sırada

İRNA'ya açıklamalarda bulunan Aziz Kerimi, 'Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yayınladığı son istatistiklere göre, 167 milyon hektar ekili arazide yılda yaklaşık 510 milyon ton beyaz pirinç üretiliyor. Dünya pirincinin yaklaşık %90'ı Asya'da üretilip tüketiliyor ve pirinç üretiminin yaklaşık %8'i her yıl dünya ticaret pazarındadır' dedi

Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Vietnam'ın dünyadaki en büyük pirinç üreticileri olduğuna dikkati çeken Aziz kerimi, 'Dünya ticaret istatistiklerine göre Hindistan, Tayland, Vietnam, Pakistan ve ABD sırasıyla dünyanın ilk beş pirinç ihracatçısıdır' diye ekledi.

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