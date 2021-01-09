Yılın ilk 9 ayında İran'dan 764 milyon dolarlık elma ihracatı

Geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın ilk dokuz ayında yapılan bu ihracat miktarının ağırlık açısından %34, değer olarak %60 arttığını ifade eden Perme, geçen yılın aynı döneminde hedef ülkelere 460 milyon dolar değerinde 300 bin ton elma ihracatı yapıldığını söyledi.

Bu yılın Aralık ayında 111 bin ton, Kasım ayında yaklaşık 84 bin ton, Ekim ayında yaklaşık 41 bin ton ve Eylül ayında 16 binden fazla elma ihracatı gerçekleştiğini ifade eden Perme, 'Bu ürünün Irak'a ihracatı geçen yılın ilk dokuz ayında 144 bin tondan bu dönem yaklaşık 200 bin tona yükseldi, bu da yüzde 39'luk bir büyüme gösteriyor' dedi.

Bu yıl Rusya'ya elma ihracatının 5 bin tondan 97 bin tona yükseldiğine işaret eden Perme, bu miktarda ihracatın bu ürünün ihracatı açısından önem arzettiğini kaydetti.

Rusya'nın Avrasya Anlaşması çerçevesinde yeni bir ihracat pazarı olduğunu belirten Perme, 'Rusya bu yıl toplam elma ihracat hacminin %24'ünü ithal eerek Irak'tan sonra ikinci sırada yer alan hedef pazarlar' ifadesine yer verdi.

BAE'yi İran elma ihracatı için Afganistan'ın ardından dördüncü hedef pazar olarak nitelendiren Perme, 'Bu ürünün BAE'ye ihracatı 22 bin tondan 26 bin tona çıktı' açıklamasında bulundu.

Geçen yıl beş ihracat pazarının İran'ın ihracat hacminin yaklaşık %91'ini oluşturduğunu dile getiren Perme, 'Bu yılın ilk dokuz ayında Hindistan, Kazakistan, Umman, Türkmenistan, Ukrayna ve Katar gibi ülkelere İran elması ihraç edildi' diye ekledi.

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