Tanınmamış dünyalara ziyaret, Maden Turizmi

İran’da bulunan bazı metruk madenlerin geçmişi 5 bin önceye dayanmaktadır ve bu da maden turizmin gelişmesi için eşsiz bir fırsattır. Geçmişten günümüze var olan madencilik alet edevatını görebilmek bu yeni turizm salının önemli cazibelerindendir.

Ülke sanayinin önemli kaynaklarını görmek, ülkedeki pahalı taşları kaynağında görebilmek, tarihi mirası ve yer bilimi açısından yer altında incelemede bulunmak maden turizminin diğer cazibe kaynaklarındandır ve bu turizm türü bir bölge için kalıcı bir gelire dönüşebilecek potansiyele sahiptir.

İran’ın tanınmış bazı önemli turistik madenleri altta verilmiştir:

Enguran, Ortadoğu bölgesinin en önemli bakır ve çinko madeni, faal durumda olan maden Zencaan ilinin Mahneşan bölgesinde bulunmakta ve İran’ın turist alanında faaliyet izni alan ilk madenidir. Madenin yanında ikamet için tesisler bulunmaktadır ve korona dönemi sonrasında turistlerin önemli uğrak yerlerinden olabilir.

Mahneşan bölgesinde bu madenin yanında altın madeni de mevcuttur.

Dünyanın en eski faal madeni, Ney,şabul Firüze Madeni

Germsar’da büyük yer altı tuz madenlerininnn yannında 6 bin 300 yıl tarihe sahip dünyanın en eski faal madeni olan Firuze madeni mevcuttur.

Golpaygan kentinde de bir taş ocağının ormana dönüştürülmüş halı de görülmeye değerdir.

İsfahan’ın Hur ve Biyabanek Potasyum madeni, Germsar tuz madeni, Mazenderann’ın Sevadkuh bölgesinde Florin madeni, Nain’de iki bin yıllık bakır ve çinko madenleri, Neyşabur’da 6 binn yıllık Firuze madeni turizm alanında faaliyet gösterebilecek önemli madenlerdendir.

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2012