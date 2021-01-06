Hatibzade: İran savunma politikasında kimsenin müdahalesini kabul etmez

Fars Körfezi Konseyi bildirisinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Hatibzade, İran’ın her zaman uluslararası kurallar ve taahhütlerine bağlı olduğunu ve nükleer programı ile füze programı ve savunma politikalarında hiçbir müdahaleyi kabul etmeyeceğini söyledi.

Fars Körfezi Konseyinin bildirisinin tekrarlanmış ve temelsiz iddialarının aynısı olduğunu ve bu bildirinin konseyin çevresinden bir algısı olmadığından dolayı olduğunu ifade etti.

Hatibzde, konseyden 10’larca yılda beri düşmanlık dolu tutumunun değiştirilmesinin beklendiğini ve yeni bir hitap tarzı benimsemesinin beklendiğini fakat konsey üyesi bazı ülkelerin yanlış seçtikleri yola devam ettiklerini söyledi.

Hatibzade, Suudi rejiminin bölgesel politikası ve İran karşısındaki tahrip edici politikalarının bölgenin silah ambarına dönüşmesi ve bölge ülkelerinin servetin gitmesine sebep olduğunu ve yabancıların müdahalesine yol açtığını söyledi.

Hatibzade, bazı Arap ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleşmesine değinerek, bu ülkelerin Siyonnist rejimin bögeye giriş kapıları olduğunu ve akıllı olmayan politikaları ile İran’ın yıllardan beri sunduğu işbirliği fırsatlarını yok ettiklerini söyledi.

Hatibzade, Arabistan ve yandaş ülkelerinin özellikle Yemen’de işledikleri cinayetleri batırmak için uluslararası cezadan kamaya çalıştığını söyledi.

Hatibzade konsey ülkelerine bu gibi bildiriler yerine bölge gerçeklerini göz önünde alarak koalisyo ve eksen yaratmak yerie bölgesel diyalog ve işbirliğine adım atmalarını istedi.

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2012