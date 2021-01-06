Ruhani, ABD yöneticilerie karşı: İran milleti sizin karşınızda boyun eğmeyecektir

Bakanlar Kurulunda açıklamada bulunan Ruhani, ABD’de gelecek haftalarda yeni yönetimi şekilleneceğine işaretle, ‘’ ABD gelecek yönetimi iki hafta sonra işbaşına gelecektir, eğer onlar kaun yoluna girip ve taahhütlerini yerine getirirlerse bizde tüm taahhütlerimizi yerine getiririz. ‘’ dedi.

Ruhani, Amerikalıların taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda İran’ın onlar karşısına boyun eğmeyeceğini söyledi.

Ruhani, ‘’ Eğer taahhütlerinizi yerine getirirseniz, şu ana kadar yasa dışı yaptığını bir şeyden dönmüş olursunuz, pişman olup ve hata yaptığınızı anlamış olursunuz ve biz de bundan memnuniyet duyarız. ‘’ dedi.

Ruhani, İran milletinin devrim zamanı ve İslam İnkılabı, zoraki 8 yıllık savaş dönemi ve 3 yıllık ekonomi savaşta direniş, sabır ve birlikle dünya karşısında zafer kazanmayı başardığını söyledi.

Ruhani, İran milletinin bugüne kadar zafer kazandığını ve bunu sonuna kadar götüreceğini söyledi.

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2012