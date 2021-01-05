Zarif, Katar’ı baskılar karşısındaki direnişinin başarısını tebrik etti

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar’ın Arabistan liderliği koalisyonunun şartlarının kabul etmemesinin Doha’ın baskı karşısındaki zaferi olduğunu söyledi.

Zaif, İran’ın diğer komşularına hitaben, ‘’ İran ne düşman, ne de tehdittir. Diğerlerini suçlu göstermek yeterlidir özellikle sizin koşulsuz destekçiniz güçten uzaklaşırken, artık İran’ın güvenli bir bölge yaratma önerisinin kabul edilme zamanı gelmiştir. ‘’ dedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını söylemişti.

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