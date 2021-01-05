Farazmand: Türk firmaları İran ile işbirliğini arttırmak istiyorlar

Doğu Azerbaycan valisi ile video konferans yöntemiyle görüşen Farazmand, Türkiye’de bloke edilmiş mali kaynak olmadığını ve Türk devlet bankalarında bulunan kaynakların kullanıldığını söyledi.

Türkiye’nin İran’ın ciddi ve önemli komşularından olduğunu ifade eden 2019 vee 2020 yıllarında istenmeyen durumlardan dolayı iki ülke ticaret hacminin ciddi etkilendiğini söyldi.

Petrole uygulanan ambargolardan dolayı Türkiye’ye satılan petrolün yüzde 70 civarına azaldığını ifade eden Farazmand, bunun yanında koroanınn yagınlaşmasından dolayı da iki tarafın ticaretine darbe indirdiğini söyledi.

İki ülke ticaret hacminin 2018 yılında 10 milyar dolar olduğunu belirtenn Farazmand bunun 2019 yılında 6.3 millyar dolar ve 2020 yılının 11 aylık döneminde de bunun 3 milyar dolar olduğunu söyledi.

Doğu Azerbaycan Valisi Mohhammadreza Pur Mohammaddi de bu ilde 5500 üretim tesisi olduğunu ve İran’ın sanayi merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

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