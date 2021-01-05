5 Oca 2021 23:10
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News Code: 84175443
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İsmaili: Amerika uygulamalarından zarar eden vatandaşlar İran mahkemeleri nezdide dava açabilirler

İsmaili: Amerika uygulamalarından zarar eden vatandaşlar İran mahkemeleri nezdide dava açabilirler

Tahran, IRNA- İran Yargı Erki Sözcüsü Ğolamhoseynn İsmaili, Amerika’nın gayrı insani uygulamalarından zarar eden vatandaşların İran mahkemleri nezdinde dava açabileceklerini söyledi.

Tahran’da açıklamada bulunan İsmaili, bu yönde bir çok dosyanın incelendiğini ve hükümler verildiğini söyleyen İsmaili, Savaş ciayetinin Amerikan yönetimin zati özelliği olduğunu ve tarih boyuca İran dahil bir çok ülkede cinayetler işlediğini söyledi.

Çabahar şehitlerinin aileleri tarafından açılan davada kararın verildiğini ve ABD’nin bir milyar dolar cezaya mahhkum edildiğini ifade eden İsmaili, başka bir dosyada da ABD’nin Tahran’da işlediği cinayetten dolayı milyarlarca Riyal cezaya çarpıldığını söyledi.

İslamili, ABD aleyhinde açılan davalarda İran mahkemeleri kuralları gereğince bakılacağını söyledi.

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