İsmaili: Amerika uygulamalarından zarar eden vatandaşlar İran mahkemeleri nezdide dava açabilirler

Tahran’da açıklamada bulunan İsmaili, bu yönde bir çok dosyanın incelendiğini ve hükümler verildiğini söyleyen İsmaili, Savaş ciayetinin Amerikan yönetimin zati özelliği olduğunu ve tarih boyuca İran dahil bir çok ülkede cinayetler işlediğini söyledi.

Çabahar şehitlerinin aileleri tarafından açılan davada kararın verildiğini ve ABD’nin bir milyar dolar cezaya mahhkum edildiğini ifade eden İsmaili, başka bir dosyada da ABD’nin Tahran’da işlediği cinayetten dolayı milyarlarca Riyal cezaya çarpıldığını söyledi.

İslamili, ABD aleyhinde açılan davalarda İran mahkemeleri kuralları gereğince bakılacağını söyledi.

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2012