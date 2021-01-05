5 Oca 2021 15:34
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50. Uluslararası Roşd Film Festivali'ne 110 ülkeden film gönderildi

50. Uluslararası Roşd Film Festivali'ne 110 ülkeden film gönderildi

Tahran, İRNA- 50. Uluslararası Roşd Film Festivali Sekreteri Said Bedii, 'Festivalin bu dönemi dünyanın farklı ülkelerinden birçok yönetmen ve yapımcı tarafından memnuniyetle karşılandı ve mevcut istatistiklere göre 110 ülkeden filmler gönderildi' dedi.

Korona salgınından kaynaklanan sınırlamalar ve sorunlarla uğraştığımız bir dönemde dünyanın farklı ülkelerinden birçok yönetmen ve yapımcı tarafından sıcak karşılandıklarını dile getiren Bedii, 110 ülkeden filmler aldıklarını söyledi.

Bu yıl Türkiye, Hindistan, İtalya, ABD, Brezilya, İspanya, Fransa, İngiltere, Portekiz, Rusya ve 100 başka ülkenin festivale eserlerini sunduklarını kaydeden Bedii, 'En çok eser 387 filmle Hindistan'dan, en az eser ise Dominik Cumhuriyeti'nden bir filmle alındı' ifadesini kullandı.

Beidi, 'Dünyanın farklı ülkelerinden kısa öykü, uzun metrajlı öykü, kısa belgesel, uzun metrajlı belgesel, kısa ve uzun metrajlı animasyon şeklinde alınan filmler, seçim komitesi üyeleri tarafından beş grup halinde incelenmektedir. Koronavirüs konusu da bir dizi çalışmada ele alındı' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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