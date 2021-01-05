50. Uluslararası Roşd Film Festivali'ne 110 ülkeden film gönderildi

Korona salgınından kaynaklanan sınırlamalar ve sorunlarla uğraştığımız bir dönemde dünyanın farklı ülkelerinden birçok yönetmen ve yapımcı tarafından sıcak karşılandıklarını dile getiren Bedii, 110 ülkeden filmler aldıklarını söyledi.

Bu yıl Türkiye, Hindistan, İtalya, ABD, Brezilya, İspanya, Fransa, İngiltere, Portekiz, Rusya ve 100 başka ülkenin festivale eserlerini sunduklarını kaydeden Bedii, 'En çok eser 387 filmle Hindistan'dan, en az eser ise Dominik Cumhuriyeti'nden bir filmle alındı' ifadesini kullandı.

Beidi, 'Dünyanın farklı ülkelerinden kısa öykü, uzun metrajlı öykü, kısa belgesel, uzun metrajlı belgesel, kısa ve uzun metrajlı animasyon şeklinde alınan filmler, seçim komitesi üyeleri tarafından beş grup halinde incelenmektedir. Koronavirüs konusu da bir dizi çalışmada ele alındı' diye ekledi.

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