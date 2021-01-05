Ünlü Alman film yapımcısı: İran sinemasına yakından ilgi duyuyorum

78 yaşındaki Alman sinemacı, İran'daki 14. uluslararası "Hakikat Sineması" belgesel film festivali münasebetiyle yazdığı mesajda, "5000 yıllık şiir ve seçkin film geleneğine sahip İran'ı seviyorum" diye yazdı.

Herzog, Hakikat Sineması belgesel film festivali için “İran filmlerinin bize aydınlanma getiren bir şey açtığını düşünüyorum” ifadesini kullandı..

14. Uluslararası "Hakikat Sineması" Belgesel Film Festivali 15-22 Aralık tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştirildi.

Werner Herzog Stipetich, kırktan fazla film (çoğunlukla belgesel) yöneten, birçok opera sahneleyen ve onlarca kitap yayınlayan bir Alman film yönetmeni, senarist ve oyuncu. Bazı film eleştirmenleri bunu şartlı olarak yeni Alman sinemasının yönüne bağlamaktadır.

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