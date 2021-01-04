Ambargolara rağmen İran İHA Süper Gücüdür

General Dadres, birinci İHA Tatbikatını denetimde yaptığı açıklamada, ambargolara rağmen İranlı gençlerin gayreti ile İran’ın yeni askeri teçhizatlar yapımı konusunda ileri ülkelerle rekabet edecek konuma geldiğini söyledi.

İHA Tatbikatında farklı kuvvetlere yönelik muhtemel tehditlere karşı saf tutulacağını ifade eden General Dadres, İran ordusunun her zaman bölge dışı ülkeler ve düşmanların tehditlerine karşın teçhizatlarını yenileme ve tatbikatlar düzenlediğini söyledi.

İHA tatbikatı yüzlerce İHA’nın katılımıyla yarından itibaren iki gün süre ile İran’ın farklı yerlerinde düzenlenecektir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012