Reyisi: İran’da korona aşısı yapılması ABD Azami Baskı politikasının hezimeti delilidir

Reyisi, Yargı Erki Yüksek Konseyinde İran’ın kentlerinden birinde yapılan kısas cezalandırmasına AB ve İnsan Hakları Komiseryasının tepkisine değinerek, ‘’ Onlar bizi uluslararası kanunlara bağlı kalmaya davet ediyorlar benim sorum, Şehit Fahrizade ve şehit Süleymani’innn teröründe bu uluslararası kuralların neredeydi? Neden bu kanunlara dayanarak ABD ve Siyonist rejimin devlet terörünü mahkum etmediniz? ‘’ diye sordu.

Reyisi, ‘’ Yemennli çocukların başlarına evleri yıkılırken, Filistin halkının toprağı alınırken ve yerleşim yerleri yapılırken, halk öldürürken bu uluslararası kanunlar nerededir? Bu cinayetlere sebebiyet verenler bu kanunlara dayanarak neden mahkum edilmiyorlar? ‘’ diye sordu.

Ambargoları etkisizleştirme stratejisine değinen Reyisi, finans, üretim, ithalat ve ihracat alanlarında faaliyet gösteren herkesin bu stratejinin etkili olduğu ve olacağını bilmesi gerektiğini söyledi.

Ahde vefasızlarla müzakereden söz etmenin İran milletinin sözü olmadığını ifade eden Reyisi, ‘’ Düşmanı umutsuzluğa sevk etmenin en iyi yolu kendi varlıklarımıza ve genç güçlerimize dayanmaktır. ‘’ dedi.

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2012