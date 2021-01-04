İran, bölgenin Narkotik Dedektör köpekleri eğitim merkezi oldu

İran Gümrük İdaresi Başkanı Mehdi Mir Eşrafi yaptığı açıklamada, bu önerinin Uluslararası Gümrük İdaresi tarafından onaylanması ile bir plan çerçevesinde uyuşturucuya hassas köpeklerin eğitimine başlanacağını belirtti.

İran Gümrüklerinde uyuşturucuya hassas köpeklerin kullanılmasına başlandıktan sonra İran’ın resmi sınırlarında uyuşturucu bulma miktarı ciddi şekilde artış göstermektedir, bundan dolayı Uluslararası Gümrük İdaresi iki yıldan beri İran Gümrük İdaresini dünyada uyuşturucu bulan ilk gümrük olarak tanıtmıştır.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012