Buşehr ilinden son 9 ayda 4.3 milyar dolarlık ihracat

İRNA'ya konuşan Ahmet Recayi, 'Petrokimya ürünleri, 4 milyar 43 milyon dolar değerinde 15 milyon 157 bin tonla Buşehr ilindeki en büyük ihracat miktarını oluşturmaktadır' dedi.

Recayi, 'Sırasıyla bütan ve propan, metanol, polietilen, tarımsal üre gübreleri, stiren, gaz kondensatı ve çimento başlıca Buşehr ilinden yurt dışına yapılan ihraç malları haline geldi' diye belirtti.

Çin 2 milyar 920 milyon dolar, BAE 493 milyon dolar, Türkiye 173 milyon dolarla ilk üç ülke konumunda yer alırken, Singapur, Katar, Hindistan, Afganistan ve Brezilya, ilin sonraki ihracat pazarı oldu.

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