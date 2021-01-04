İranlı hacıların aşılanması konusunda endişemiz yoktur

Hac ve Ziyaret Teşkilatı Başkanı Ali Rıza Reşidiyan ile görüşen Nemeki, Hac ritüellerinin şu anda diğer dini ziyaret toplantılarına göre sağlık protokollerine daha uygun olarak yapıldığını belirterek, 'O zamana kadar (Hac mevsimi) en az 40 ila 50 bin aşı sağlayabiliriz' dedi..

Hac ile ilgili sağlık durumunu tahmin etmenin mümkün olmadığını söyleyen Nemeki, "O zamana kadar hala vaktimiz var ve her yönüyle çalışacağıız. Mevcut koşullarda sağlık izleme yapısı ve koşulları Suriye ve Irak'ta daha zor" dedi.

Nemeki,'Aşı ile sağlanan iyileşme oranı, kutsal türbeleri ziyarete gönderilen ziyaretçi sayısı, ziyaretlerin başlatılması için uygulanan protokoller konusunda bir değerlendirme yapılmalı ve bu gezilere en az bir veya iki ay devam edilmemelidir' diye ekledi.