Gıda endüstrisinin ülke ihracatından payı 5 milyar doları buluyor

Şirin Esel Şirketi'nin yeni tasarım ve ürünlerinin açılış töreninde konuşan Rezm Hüseyni, 'İran'da gıda endüstrisi iyi gelişmiştir ve Doğu Azerbaycan bu alanda liderdir. Girişimciler saygı duymamız gereken harika kişiliklerdir'diye belirtti.

Tebriz halı endüstrisinin Azerbaycan'ı dünyaya tanıttığını ve Tebriz halısı ihracatının İran'ın simgesi haline geldiğine işaret eden Hüseyni, 'Doğu Azerbaycan'ın gıda endüstrisi de bu yolu izliyor. Ülkedeki üretim, özel şirketler tarafından yapılır ve buna dayanarak özel sektöre saygı kültürünü kurumsallaştırmalıyız' dedi.

Kentsel ve kırsal altyapının inşa edildiğini, ancak kentsel ve kırsal ekonominin marka şirketler tarafından yapıldığına değinen Hüseyni, 'Doğu Azerbaycan ilinde şu ana kadar yararlanamadığımız çok sayıda maden var, bu nedenle bölgenin daha da gelişmesinde rol oynamayı umuyoruz' diye ekledi.

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