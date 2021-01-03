İran'ın yeni UNESCO büyükelçisi atandı

Bilim Bakanlığı'nın haberine göre Ahmed Paketçi, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Gulami'nin önerisi üzerine, Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif'in de onayı ve kararnamesiyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nde İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi olarak atandı.



Ahmed Paketçi, Tahran Üniversitesi Tarih Bölümü, Almatı'daki Farabi Üniversitesi'nden Dinler ve Tarihsel Dilbilim Çalışmaları bölümü mezunudur ve Beşeri Bilimler ve Kültürel Çalışmalar Enstitüsü'nde doçent olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca Kazakistan Farabi Üniversitesi, İmam Sadık (AS) Üniversitesi, Tahran Üniversitesi ve Allame Tebatebayi Üniversitesi'nde ders vermiş, 19'dan fazla kitap, bilimsel araştırma dergilerinde veya bilimsel konferanslarında yaklaşık 140 makale, Farsça 350 ansiklopedi makalesi yazmıştır. Rezevi Yılı Yılın Kitabı Ödülü (2013), İran İslam Cumhuriyeti Yılın Kitabı Ödülü (2015) ve Tahran Üniversitesi Kitabı (aynı yıl) Doktora tezi ve yüksek lisans tezi ve eğitim ve araştırma kaydında 30 yıldan fazla ansiklopedik çalışması vardır.