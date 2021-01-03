İranlı kaleci, Asya'nın en iyi kalecileri arasında yer aldı

Asya Futbol Konfederasyonu'nun web sitesinde Persepolis'in kalecisi Lek, 2020 Asya Şampiyonlar Ligi'nin en iyi kalecilerinden biri olarak belirtildi.

Asya Futbol Konfederasyonu, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi 11 oyuncuyu taraftarın gözüyle seçmeyi planlıyor. Anketin ilk etabında turnuvanın en iyi kalecisi için oylama yapıldı ve Persepolis futbol takımının kalecisi Hamed Lek seçilenlerler arasında yer aldı.

Persepolis'te Alirıza Beyranvend'in yerine gelen Hamed Lek, takımın kalesini korumak için en iyi seçenek olduğunu iyi bir performansla kanıtladı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489