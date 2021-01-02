General Süleymani'nin 1. şehadet yıldönümü sanal olarak Avrupa'da düzenlenecek

İRNA'ya konuşan Ruhulemini, 'Bu tören bu akşam Orta Avrupa Saati ile 17:30'da ve İran saati ile 20:00'de sanal olarak Avrupa Öğrencileri İslami Dernekler Birliği tarafından bailayacak. Bu törene katılmak isteyenler https://global.gotometing.com/join/96531029 bağlantısına tıklayabilirler' ifadesini kullandı.

Bu anma töreninin yapılmasının amacının Gönülleri Generali General Süleymani'nin şehadetinin birinci yıldönümünü anmak ve küresel emperyalizm karşısında olma ve popüler olma gibi özellilerini ifade etmek olduğunu belirten Ruhulemini, anma töreninin Kutsal Savunma savaşçısı ve General'in yol arkadaşı General Alirıza Tenhayi'nin katılımıyla düzenelneceğini duyurdu.

General Kasım Süleymani, İslam Devrimi'nin ve İslami Direniş Cephesinin en popüler ve etkili isimlerinden biriydi ve kendisini her zaman Vilayet'in bir askeri olarak görüyordu.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Irak Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis, sekiz kişi ile birlikte, 3 Ocak 2020 Cuma sabahı Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle suikasta kurban giderek şehit oldular.

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