İran’ın Traktör Futbol takımı Asya’nın en sevilen takımıdır

Birkaç oylama sonrası Traktör takımı toplan 1 milyon 468 bin 683 oydan 751 bin 56 oy kazandı.

Konfederasyon tarafından yapılan açıklamada Traktör takımı tebrik edilerek takımın İran, Orta Asya ve Güney Asya oylamalarında da birinci seçildiği ifade edildi.

Oylamada Perspolis takımı 317 bin 943 oyla Asya ikinci en sevilen takımı seçildi.

Traktör ve Perspolis gelecek sene Asya Kulüpleri Şampiyonası karşılaşmalarında oynayacaklardır.

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2012