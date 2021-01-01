7 ayda 1.4 milyar dolar benzin ihraç edildi

İki sene önceye kadar benzin ithalatçısı olan İran bugün benzin ihracatçısı konumundadır ve bu hem ülkenin bağımsızlığı hem de döviz tasarrufunda önemli rol oynamaktadır.

14 sene önce günlük 27 milyon litre benzin ithal eden İran’a uygulanan ilk ambargo ürünlerinden birinin benzindi, fakat bugün durum aksine dönmüştür.

Bugün ülkenin rafineri sanayinin gelişmesi ve Fars Körfezi Yıldızı Rafinerisinin tamamlanması ile 2 milyon 200 bin varil rafineri kapasitesi mevcuttur.

İki sene önceye kadar benzin ithalatçısı olan İran iki sene önce günlük ortalama 4.5 milyon litre benzin ithal etmekteydi fakat geçen sene 3 milyon litre benzin ihraç etti ve buradan 490 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

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2012