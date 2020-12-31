31 Ara 2020 16:23
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News Code: 84168821
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Baidinejad: Trump bir kez daha KOEP karşıtı politikasının inzivasını gösterdi

Baidinejad: Trump bir kez daha KOEP karşıtı politikasının inzivasını gösterdi

Tahran, IRNA- İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baiinejad, BM Genel Konseyi üyelerinin ABD’nin yeni Kapsamlı Ortak Eylem Planı(KOEP) karşıtı önerisine karşı çıktığını belirterek, Trump’ın bir kez daha KOEP ile ilgili politikasının inzivasını gösterdiğini söyledi.

Baidinejad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ ABD’nin daha önce de İran aleyhindeki uluslararası ambargoları geri getirme önerisi bir kez daha konseyde reddedildi. Trump yönetimi 2020 yılının sonunda bir kez daha hezimete uğradı’’ dedi.

Baidinejad, ‘’ Üç Avrupa ülkesi, AB üyeleri, Çin, Rusya ve ABD’nin müttefikleri batılı ülkeleri Bağlantısızlar ülkeleri ile birlikte ABD önerilerini reddettiler.

BM Genel Kurulunun 5. Komitesi 2020 yılının son gününde Trump’ın İran aleyhindeki önerisine karşı çıktılar.

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2012

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