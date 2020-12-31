Baidinejad: Trump bir kez daha KOEP karşıtı politikasının inzivasını gösterdi

Baidinejad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ ABD’nin daha önce de İran aleyhindeki uluslararası ambargoları geri getirme önerisi bir kez daha konseyde reddedildi. Trump yönetimi 2020 yılının sonunda bir kez daha hezimete uğradı’’ dedi.

Baidinejad, ‘’ Üç Avrupa ülkesi, AB üyeleri, Çin, Rusya ve ABD’nin müttefikleri batılı ülkeleri Bağlantısızlar ülkeleri ile birlikte ABD önerilerini reddettiler.

BM Genel Kurulunun 5. Komitesi 2020 yılının son gününde Trump’ın İran aleyhindeki önerisine karşı çıktılar.

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2012