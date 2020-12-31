Dünya Sağlık Örgütü İran’n korona aşısı yapmasınnın memnuniyet verici olduğunu belirtti

Yasaroviç, IRNA’ya yaptığı açıklamada, ‘’ İranlı bilim insanlarının başarısı aslıda bu hastalıkla ilgili aşı yapabileceğimizi gösteriyor ve bizim bu hastalığı sonlandırmak için araçlarımız vardır. ‘’ dedi.

İranlı araştırmacılar tarafından üretilen ilk yerli korona aşısının klinik testlerinin ilk insan denemleri, iki günn önce başladı.

Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Hüseyini konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Bugün üç gönüllüye aşı yapılacak ve ilk aşama, 56 kişiden oluşan grubun hepsinin aşı olması ile sona erecek' dedi.

İmam Humeyni'nin Talimatlarını Uygulama Kurumu Sözcüsü Höccet Nik Meliki, twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, bu kurum tarafından üretilen ilk yerli korona aşısının klinik çalışmalarının ilk aşamasının gönüllülerin aşı olması ile başladığını söyledi.

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2012