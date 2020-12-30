İran, korona aşısı yapan 10 ülke arasındadır

Dehnevi yaptığı açıklamada, tüm ambargolara rağmen, İran sağlık sisteminin dünyanın ileri ülkeleri ile paralel olarak korona aşısı üretmeye başarmasının onur verici olduğunu söyledi.

İran’ın teknoloji olarak dünyanın diğer ülkelerinden bir eksiğinin olmadığını ifade eden Dehnevi, üretimdeki sorunlara rağmen İranlı uzmanların sayesinde yerel üretim yaptıklarını söyledi.

Yerel aşının tüm aşamalarının Gıda ve İlaç Kurumu denetiminde yapıldığını ve bundan dolayı aşının uluslararası standartlar gözetilerek yapılacağını söyledi.

Dehnevi, aşı yapımının İran’da 100 yılı aşkın geçmişi olduğunu belirterek, Dünya Sağlık Örgütünün bildirdiğine göre ileri bazı ülkelerin haricinde İran ve Mısır’ın aşı üreticisi olduğunu söyledi.

Bir çok dünya ülkesinin korona aşısını yapmaya çalıştıklarını ifade eden Dehnevi bunu başaramadıklarını fakat İran’ın 15 bin bio teknoloji uzman ve alt yapısı ile bu aşıyı yapmayı başardığını söyledi.

Dün İran’da korona aşısının insan üzerindeki testleri başladı.

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2012