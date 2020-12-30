İran ve Türk yetkililer gelecek Hac konusunda görüş alışverişinde bulundu

Görüşmede Veli-yi Fakih’in temsilcisi Seyyid Abdülfettahh Nevab ve İran Hac Kurumu Başkanı Alirıza Reeşidiyan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Türkiye Hac Genel Müdürü Remzi Bircan gelecek hac ile ilgili fikirlerini beyan ederek, bu hususta daha fazla istişareye hazır olduklarını bildirdiler.

Nevab görüşmede İran ve Türkiye’nin komşu ve öncü iki ülke olarak İslam dünyasında hac ve umre konusunda önemli rol ifa edebileceklerini belirterek, çalıştayların oluşması ve bu konuda işbirliğinin haccın daha iyi düzenlenmesine sebep olacağını söyledi.

İran’da korona aşısının testlerine başlandığını ifade eden Nevab, koron döneminde hac ibadetinin düzenlenmesi için Taklit Mercilerin görüşlerinin alınması için gerekenlerin yapıldığını ayrıca bu konunun incelenmesi için 21 çalışma grubunun oluşturulduğunu söyledi.

Prof. Erbaş da korona’nın Müslümanların hacdan mahrum kaldığını ve iki ülkenin hac konusunda tecrübelerinin paylaşmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Erbaş, İran ve Türkiye’nin Hac alanında öncü iki ülke olduğunu belirterek, iki ülkenin uygulamalarının diğer İslam ülkeleri için örnek olmasını temenni etti.

Reşidiyan da hac ibadetinin düzenlemesi için İslam ülkeleri ve Arabistan arasındaki işbirliğinin gerekli olduğunu belirterek, Türkiye hac yetkilileri ile hac konusunda bir protokol hazırlamak için işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

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2012