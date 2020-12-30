1. Uluslararası İpekyolu Hattatlar Sergisi'ne 800'den fazla eser ulaştı

UNESCO İran Milli Komisyonu Halkla İlişkiler Kültür Grubu tarafından yayınlanan bir habere göre, Kalemin Dansı konulu 1. Uluslararası İpekyolu Hattatlar Konferansı ve Sergisi 20 ocakta başlayacak.

UNESCO İran Milli Komisyonu tarafından düzenlenen ilk İpekyolu Hattatlar Konferansı ve Sergisi'nde dünyanın farklı ülkelerinden hattatlar eserlerini sunacak.

Bu sanal etkinliğin sekreterliğine göre şimdiye kadar 151 sanatçının 826 kaligrafi eseri sekreterliğe sunuldu.

Türkiye, Azerbaycan Afganistan, Cezayir, Çin, Mısır, Hindistan, Japonya, Irak, Ürdün, Kazakistan, Kuveyt, Lübnan, Moğolistan, Polonya, Fas, Umman, Pakistan, Rusya, Singapur, İspanya, Suriye, Tacikistan, Güney Kore, BAE, Özbekistan ve Tunus'tan sanatçılar bugüne kadar Kalemin Dansı konulu 1. Uluslararası İpekyolu Hattatlar Konferansı ve Sergisine katılmak için çalışmalarını göndermişler.

Yapılan planlara göre, 1. Uluslararası İpek Yolu Konferansı, Kalemin Dansı Sergisi ile eş zamanlı olarak 20-24 ocak'a kadar dünyanın dört bir yanından düşünürlerin yazılarının sunumuyla gerçekleştirilecek.