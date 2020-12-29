Erdekaniyan: Korona aşısı alım bedeli İran’ın Irak’taki kaynaklarından karşılanacaktır

Irak’ta temaslarda bulunan Erdekaniyan, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu hususta Iraklı yetkililerle iyi kararlar sağlandığını belirtti.

Erdekaniyan, İran’ın Irak dahil yurt dışıda iyi kaynakları olduğunu ve İran Sağlık Bakanlığının bir Avrupa ülkesinde aşı almayı planladığını ve aşıların bedelinin bu kaynaklardan ödeneceğini söyledi.

Erdekanniya, Sanayi, Maden ve Ticaret, Tarım, Petrol ve Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası yetkilileri ile birlikte Irak’ı ziyaret ettiğini belirttiğini ziyarette Başbakan El Kazımi, Irak Elektrik, Ticaret Bakanları ve Merkez Bankası ile Ticaret Bankası başkanları ile görüştüpünü ve bu görüşmelerde iyi kararlar alındığını söyledi.

Erdekaniyan, alınan kararlar doğrultusunda gelecek haftalarda iki ülke ortak ekonomik komisyonunun Tahran’da düzenleneceğini söyledi.

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