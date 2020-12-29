Ortadoğu Seracılığının göz bebeği Aras Serbest Bölgesi

Dünyanın en son teknolojisi ile donatılan bu sera uluslararası kalitede rekor düzeyde biber, domates ve salatalık üretmektedir.

Ülkede dolma biber üretimi seralarda ortalanma 230 ton her hektar alandadır fakat burada bu rakam 300 ton olarak gerçekleşmektedir. Bu serada üretilen salatalık ve domates gibi ürünler Rusya ve Fars Körfezi ülkelerine ihraç edilmektedir.

Aras Serbest Bölgesinde 150 hektar sera işletilmekte ve yaklaşık 250hektar sera da yapım aşamasındadır ve buradan yılda yaklaşık 50 milyon dolar ihracat gerçekleşmektedir.

Bu bölge seralarının kapasitesi 40 bin ton üründür ve bunların 20 bin tonu ihraç edilmektedir.

Aras Serbest Bölgesi Genel Müdürü Mohsen Neriman IRNA’ya yaptığı açıklamada, bölgedeki seranın İran ve Ortadoğu bölgesinde en büyük seralardan biri olduğunu ve esasında dünyanın da 10 büyük serasından olduğunu söyledi.

Neriman, Aras Serbest Bölgesinden bu sene 240 milyon dolar çeşitli ürünlerin ihracatı gerçekleştiğini belirterek, ihracatın Azerbaycan, Türkiye, Irak, Kazakistan, Afganistan, BAE, Ermenistan, Çekya ve Özbeklistan’a yapıldığını söyledi.

Aras Serbest Bölgesi İran’ın Kuzey Batısında ve Azerbaycan ile Ermenistan’ın sınırlarında yer almakta ve 137 km Tebriz’e uzaklıktadır.

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2012