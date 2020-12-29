Suriye Milli Boks Takımı Tahran yolunda

kateforideki 8 boksörün bulunduğu Suriye Milli Boks Takımı, İran ile iki haftalık bir kamp yapmak için 20 Ocak günü Tahran'a gelecek. Kamp, ​​Tahran'daki İnkılap Spor Kompleksi'nde yapılacak, ancak ülkenin güney illerinden bir boks kurulu da bu ortak kampa evsahipliği yapmaya çalışıyor.

Bu kampta İran ve Suriye milli boks takımları, hazırlık maçı da yapacak.

Kazakistan ve Özbekistan, İran federasyonunun ortak bir kamp için evsahipliği yapmaya çalıştığı diğer takımlardır.

İran Milli Boks Takımı, Mayıs 2021'de Fransa'da düzenlenecek Dünya Olimpiyat Elemeleri'ne katılmaya hazırlanıyor. Milli takımımız Tokyo Olimpiyatları'nda Danyal Şahbahl ve Şahin Musevi aracılığıyla 2 kota kazanmıştır.

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