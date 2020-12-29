Bu yılın ilk 9 ayında 6 milyon ton tarım ürünleri ihracatı gerçekleşti

Geçen yılının ilk 9 ayında toplam 645 bin ton bahçe ürünleri ihracatı yapıldığını kaydeden Havazi, bu yıl ilk 9 ayında bu alanda ağırlık ve değer açısından sırasıyal yüzde 38 ve yüzde 43 artış meydana geldiğini ve bu yılki rakamın 889 bin ton olduğunu söyledi.

Havazi, ‘Geçen yılın ilk 9 ayında, 459 milyon dolar değerinde toplam 300 bin ton elma ihraç edilirken, bu yılın ilk 9 ayında ise 403 bin ton elma ihracatı yapıldı. En güzel şeylerden biri de bu ihracatın Avrasya Anlaşması çerçevesinde yapılmış olmasıdır’ diye belirtti.

Geçen yıl Rusya'ya yapılan elma ihracatının 5 bin tonu geçediğini dile getiren Havazi, bu yılın başından bu yana elmanın ihracat miktarının 97 bin tona ulaştığını söyledi.

Havazi, ’Avrasya ülkeleri ile görüşmelerimizde serbest ticaret anlaşması yapmayı planlıyoruz. Sağlık ve karantina belgelerimizi Avrupa Birliği seviyesine çıkarabilirsek, ihracatımızı daha çok ülkelere yapabiliriz’ diye ekledi.

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