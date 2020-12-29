İlk İran yapımı korona aşısı Covo İran Bereket'in tanıtımı yapıldı

İran aşısının ilk gönüllüleri İmam Humeyni'nin Talimatlarını Uygulama Kurumu Başkanı Muhammed Mubir’in kızı Tayyibe Muhbir ile bu kurumun yöneticilerinden biriydi.

Muhbir aşı yapıldıktan sonra, bu bilimsel başarının vatandaşların güvenliğini sağlamada sonuçlarına ulaşmasını umduğunu ve aşıyı ilk alan kişi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Hüseyini konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Bugün üç gönüllüye aşı yapılacak ve ilk aşama, 56 kişiden oluşan grubun hepsinin aşı olması ile sona erecek' dedi.

İmam Humeyni'nin Talimatlarını Uygulama Kurumu Sözcüsü Höccet Nik Meliki, twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, bu kurum tarafından üretilen ilk yerli korona aşısının klinik çalışmalarının ilk aşamasının gönüllülerin aşı olması ile başladığını söyledi.

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