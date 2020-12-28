Ruhani: İran halkı 2020 yılında direnişte en yüksek notu aldı

Ruhani, Yargı ve Yasama Erkleri Başkanları ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada her üç erkin başının da ambargoların kırılması gereği, gelecek sene bütçesi ve korona aşısı korununda hemfikir olduklarını söyledi.

2020 yılının son günlerinde İran halkının hem ekonomik savaş ve ambargolar hem de korona virüsle mücadele ve sağlık protokollerin uygulanmasında en yüksek notu aldığını söyledi.

İslami Şura Meclis Başkanı Mohammad Bager Galibaf da yaptığı açıklamada gelecek yılın bütçesinde halkın geçimi, sağlık, fakir kesimlere daha fazla dikkat edimesi ve üretime özel olarak dikkat edileceğini söyledi.

Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reyisi de ülkenin maddi ve manevi imkanları ve genç nesillerle tüm sorunların üstesinden gelebileceğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012