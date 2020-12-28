İran Satranç Takımı, Asya Üniversiteler Satranç Şampiyonası ilk sırasında

Yarışmanın erkekler bölümü Pazar sabahı 48 satranç oyuncusunun katılımıyla başladı. İran Satranç Takımı 13.5 puanla bu yarışmalarda birinci oldu. İran'ın ardından Moğolistan ve Endonezya 12'şer puanla sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

2020 Asya Üniversiteler Satranç Şampiyonası, İran Satranç Federasyonu'nun katkılarıyla Ulusal Üniversite Sporları Federasyonu tarafından çevrim içi olarak düzenlenmektedir. Etkinlik 29 Aralık'ta sona erecek.

Geçen hafta düzenlenen 2020 Asya Üniversiteler Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda ise İran üçüncü sırada yer almıştı.