İran'da korona salgını düşüşe geçmiş durumda

Sosyal mesafe dahil olmak üzere sağlık protokollerine bağlılık, maske kullanımı ve el yıkamanın yanı sıra doktorlar ve hemşireler de dahil olmak üzere sağlık personelinin çabaları İran'da günlük korona ölüm sayısını azalttı.

Son aylarda vefat sayısı bazı günlerde günde 480'e ulaşırken, bu rakam son günlerde önemli ölçüde düştü.

Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Sözcüsü Simasadat Lari'ye göre, koronadan son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti ve bu rakamla ölüm oranında önemli bir düşüş oldu.

Lari Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'da korona hastalığı salgınının başlangıcından bugüne kadar virüse yakalanan toplam 1 milyon 206 bin 373 kişiden 960 bin 751'inin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini, ölenlerin sayısının ise 54 bin 814 olduğunu söyledi.

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