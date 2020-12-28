İran, dünyanın en büyük 17. büyük çiçek ve bitki üreticisidir

Mehellat çiçek bahçeleri yılın farklı mevsimlerindeki gezginleri Allah'ın en güzel eserlerinden birini görmeye davet ediyor ve bu toprakların en güzel taze hediyelik eşyaları, her türlü apartman çiçek ve bitkileridir.

İstatistiklere göre, sadece bu yılın ilk üç ayında ülkemizin 5 milyon 333 bin 660 dolar değerinde 2 bin 356 tondan fazla çiçek ve bitki ihracatı kaydetmesi, İran'ın çiçek ve bitkilerden yana şansının bol olduğunu gösteriyor.

İran'dan çiçek ve bitki ithal eden ülkeler arasında Irak, Vietnam ve Azerbaycan yer alıyor. İran'ın dünyanın en büyük 17. çiçek ve bitki üreticisi olmasına karşın ihracatta 107. sırada yer alması, çiçek turizmi sektörüne dikkat etme ihtiyacını ikiye katlıyor.

Güzel İran, özel coğrafi koşulları, iklim çeşitliliği, eski tarihi ve uygarlığı ve diğer kültürel ayrıcalıkları nedeniyle önemli bir turizm merkezi haline gelebilecek özel bir konuma sahiptir.