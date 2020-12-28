Uluslararası Petrol, Gaz ve Petrokimya Konferansı Buşehr'de başladı

3. Uluslararası Petrol, Gaz ve Petrokimya Konferansı İcra Sekreteri Ali Rençber konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Korona salgını nedeniyle iki gün sürecek bu bilimsel konferansa İran, Hindistan, Irak, Fransa, Gana, Romanya, Kanada, Avusturya, Nijerya, İngiltere, İskoçya, Japonya, Almanya, Malezya ve Kazakistan'dan 180 bilimsel makale sunulacak' dedi.

Konferansta kabul edilen makalelerin İslam dünyasındaki bilimsel alıntılar veritabanında ve Civilica'da indeksleneceğini belirten Rençber, İran, Hindistan, Malezya, İngiltere, Avusturya, İskoçya, Kanada, Emirlikler, Kazakistan, Umman, Singapur, Katar, ABD, Pakistan ve Norveç'ten 80 akademik ve endüstri uzmanından oluşan konferans bilim komitesinin makaleleri değerlendireceğini söyledi.

Konferansta İskoçya, Avusturya, Hindistan, Kazakistan, Malezya ve Umman'dan 15 konuşmacının petrol mühendisliği, kimya mühendisliği, petrol ve gaz arıtma ve petrokimya alanlarındaki bilimsel başarıları, enerji ve çevre hakkında sunum yapacaklarını kaydeden Rençber, Hindistan Petrol ve Enerji Çalışmaları Üniversitesi'nin bu uluslararası etkinliği organize etmede Fars Körfezi Üniversitesi'nin ortağı olduğunu sözlerine ekledi.