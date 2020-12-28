Zarif: İran tarih boyunca aktif bir aktör olmuştur

Sanal olarak düzenlenen 4. İran Dış İlişkiler Tarihi Konferansı'nda konuşan Zarif, dış ilişkiler tarihi ile ilgili çok çeşitli çalışmaların çok önemli bir alan olduğunu belirtti.

'Ulusal ve bölgesel kimliğimizin ve İranlıların kolektif hafızasının bir parçasını oluşturan inişler ve çıkışlar, acı ve tatlı olaylardır ve üzerinde çalışmak bugün için pek çok ders içermektedir' diyen Zarif, İran'ın dış ilişkiler tarihinin, İran halkının yüzyıllar boyunca yabancı istilalara karşı gösterdiği çabaların, mücadelelerin ve fedakarlıkların bir aynası olduğunu söyledi.

Dış ilişkilerin aynı zamanda İran'ın ticaret ve ekonomik faaliyetlerinin tarihi, kültürel gelişim tarihi, göç tarihi, çeşitli alanlardaki müzakerelerin tarihi ve genel olarak İran'ın dünya ile etkileşimlerinin tarihi olduğunu kaydeden Zarif, 'Bugün İran'ın dış ilişkiler tarihinden ilk olarak öğrenebileceğimiz şey, İran'ın bir aktör olarak tarihinde her zaman aktif olduğu ve İranlıların en zor koşullarda bile aktivizm için bir alan bulmuş olmasıdır' diye belirtti.

Bu eylemlerin tarzı ve kalitesinin, İran'ın kendisini, başkalarını, uluslararası çevreyi algılamasından ve tarihin her döneminde karar vericilerin düşüncelerinden ve dış politikanın amaçlarından ve araçlarından etkilendiğini de ifade edeb Zarif, 'Tarihsel çalışmanın bir başka başarısı da, dış politikanın fikir birliği ve iç birlik grubundaki başarısının ve anahtarının devlet kurumlarının geliştirilmesi ve ortak bir ulusal kimliğin geliştirilmesi olduğunun anlaşılmasıdır' açıklamasını yaptı.

Zarif, 'İran'ın dış ilişkiler tarihi de diplomasinin her zaman İran'ın sosyal ve siyasi hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Elbette diplomasi, İran'ın uluslararası varlığının tek tezahürü değil, İran'ın dünya hayatının yadsınamaz bir parçası diplomasi biçiminde doğdu, çünkü diplomasi hayattan asla çıkarılamaz. Yapay ikilemler yaratmak ve diplomasiyi küçük göstermek amacıyla yapılan çabalar, tarihi açıdan doğru olmamakla birlikte operasyonel anlamda da İran'ın kapsamlı menfaatleri için zararlıdır'.

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