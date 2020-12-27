İranlı satranççılar, Asya Üniversiteler Satranç Şampiyonası'nın ilk gününde ilk sıraya yerleşti

Yarışmanın erkekler bölümü Pazar sabahı 48 satranç oyuncusunun katılımıyla başladı ve İran ekibi üçüncü turun sonunda 7.5 puanla birinci oldu. Moğolistan ve Endonezya 7 ve 6,5 puanla sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Takımın en etkili üyesi, üç maçta da rakiplerini mağlup eden Halil Musevi oldu.

2020 Asya Üniversite Satranç Şampiyonası, İran Satranç Federasyonu'nun katkılarıyla Ulusal Üniversite Sporları Federasyonu tarafından çevrimiçi olarak düzenlenmektedir. Etkinlik 29 Aralık'ta sona erecek.

Geçen hafta düzenlenen 2020 Asya Üniversiteler Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda ise İran üçüncü sırada yer aldı.