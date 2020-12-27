İran'ın geçen ayki dış ticaret hacmi 7 milyar doları aştı

Latifi, Pazar günü yaptığı açıklamada, İran’ın geçen aykı ihracat payının bir önceki aya göre 634 milyon dolar artışla 3 milyar 644 milyon dolar, ithalatın ise 434 milyon dolar artışla 3 milyar 726 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

İran ile dünya ülkeleri arasındaki ticaret hacminin geçen ay (21 Kasım - 20 Aralık 2020 arası) 7 milyar 370 milyon dolara ulaştığını ve bir önceki aya göre %17 artış yakaladığını ifade eden Latifi, İran dış ticaretindeki artış eğiliminin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini beklediklerini kaydetti.

Latifi, geçen ayki İran ihracatının ana hedeflerinin 2 ton 468 bin ton ile 1 milyar 76 milyon dolar karşılığı Çin, 568 milyon dolar ile Irak ve 1 milyon 503 bin ton ağırlığında 564 milyon dolar ile BAE, 323 bin ton ağırlığında 235 milyon dolar ile Türkiye ve 526 bin ton ağırlığında 199 milyon dolar ile Afganistan olduğunu dile getirdi.

İran'ın geçtiğimiz 9 aylık ticaret hacminin 110 milyon ton ağırlığında 52 milyar dolar değerinde olduğu açıklandı. Ülkenin ihracat payı 25 milyar 100 milyon dolar olurken, ithalatın payı 26 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.