Yılın ilk 8 ayında İran'dan Afganistan'a 1.2 milyar dolar değerinde ihracat

İran gümrük istatistiklerine göre, bu yılın ilk sekiz ayında 72,6 milyon doların üzerinde 177.7 bin tondan fazla demir veya çelik çubuk Afganistan'a ihraç edildi. Bu sektörün ihracatı Afganistan'a yapılan toplam ihracatın %6'sından fazlasını oluşturuyordu.

Tahran Ticaret Odası verilerine göre, İran'ın Afganistan'a ihracatının çeşitliliğinin diğer ülkelere göre çok daha fazla olduğu ve İran'ın Afganistan'a en büyük 50 petrol dışı ihracatının yaklaşık yüzde 59.6'sını oluşturduğu belirtildi.

Bu yılın ilk sekiz ayında Afganistan'a petrol dışı ihracatla ilgili tablolar, bu dönemde 21.4 milyon doların üzerinde 798.1 bin ton beyaz çimento ihraç edildiğini gösteriyor.

Bu dönemde 17.4 milyon dolar değerinde 16.2 bin ton demir-çelik profili ülkemizden Afganistan'a ihraç edilerek ülkeye yapılan toplam ihracatın yüzde birden fazlasını oluşturdu.

Öte yandan bu dönemde bu ülkeye 7.8 milyon dolar değerinde 9.4 bin ton demir-çelik ürünü ihracatı gerçekleşti.

Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Ahmed Said geçtiğimiz günlerde Tahran Ticaret Odası'na yaptığı ziyarette Afganistan madenlerini İranlı madencilik endüstrisi aktivistleri için nihai maden ürünleri üretimine girmeleri için eşsiz bir fırsat olarak nitelendirdi.

İranlı şirketlerin Afganistan'a girip bu ülkede bol miktarda bulunan mineral ürünleri çıkarması ve işlemesi için bir zemin olduğunu dile getiren Said, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesindeki zayıflıklardan birinin, her iki taraftaki ekonomik aktörlerin ve şirketlerin işbirliği kapasitelerinin farkında olmaması olduğunu ve iki ülke özel sektörünün birbirini daha yakından tanımak için Tahran Ticaret Odası işe işbirliğine hazır olduklarını ifade etmişti.

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