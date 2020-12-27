Kalemin Dansı konulu Uluslararası İpekyolu Hattatlar Konferansı ve Sergisi İran'da düzenlenecek

UNESCO İran Milli Komisyonu tarafından düzenlenen ilk İpekyolu Hattatlar Konferansı ve Sergisi'nde dünyanın farklı ülkelerinden hattatlar eserlerini sunacak.

UNESCO İran Milli Komisyonu Genel Sekreteri Hüccetullah Eyubi, bu uluslararası serginin 20-23 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenleneceğine işaret ederek, 'İran özellikle kitaplarla ilgili sanatlar olmak üzere yüce sanatların beşiğidir. UNESCO İran Milli Komisyonu geçtiğimiz yıl Hemedan halkı ve yöneticilerinin çabalarıyla İpek Yolu'nun altıncı uluslararası toplantısına ev sahipliği yaptı. Bu toplantıda İpek Yolu'nun manevi mirası fikri İran tarafından gündeme getirildi ve çok memnuniyetle karşılandı' dedi.

Bu toplantı sırasında düzenlenen hat sergisinin üye ülkelerin dikkatini bu üstün sanata çektiğini ifade eden Eyubi, 'Çünkü İpek Yolu'na üye devletlerin ortak noktalarından biri de hat sanatından yararlanmaktır' diye belirtti.

Bu buluşmanın bir sanata dayalı olduğunu ve geçen yıl UNESCO İran Milli Komisyonu'nun ortaya attığı bir fikir olduğunu dile getiren Eybi, 'Hangi sanat, biz İranlıların kimliği olan ve dünya halkının saygı duyduğu hattatlık sanatından daha üstündür? Öte yandan İran'ın hat sanatının beşiği olduğu aşikar ve yadsınamaz bir gerçektir' değerlendirmesinde bulundu.

Kalemin Dansı adlı İpek Yolu'nun ilk uluslararası sergisi ve konferansına Meşhed'in evsahipliği yapacağını belirten Eyubi, 'İpek Yolu hattatlarının Rezevi Horasan ve Meşhed kentindeki büyük konferansı eşsiz ve tarihi bir olay olacak. UNESCO Ulusal Komisyonu'nun çağrıları uzun zaman önce farklı ülkelere gönderildi. Uluslararası İpek Yolu Sergisi ve Konferansı'na yönelik çağrıya beklenenden fazla yanıt geldi' açıklamasında bulundu.

Alınan eserlerin çok sayıda ve çeşitli olduğuna işaret eden Eyubi, 'Bu büyük festivalde farklı medeniyetlerden ve kültürlerden sanatçılar bir araya gelecek. Yüzlerce eser sergilenecek' diye ekledi.

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